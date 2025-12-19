Bedavaya kaymak için son günü iyi kullandılar

Bedavaya kaymak için son günü iyi kullandılar
Yayınlanma:
Sarıkamış'ta kayak sezonunun açılışı nedeniyle 3 gün boyunca telesiyejler ücretsiz yapıldı. Piste akın eden vatandaşlar bedavaya kaymak için son günü iyi kullandılar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kristal karıyla, kayak sevenleri İsviçre Alpleri'ne göyürüyor. Toz şeklindeki yumuşak karıyla Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidenler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkarıyor.

bedavaya-kaymak-icin-son-gunu-iyi-kullandilar-7.jpg

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle cazibe merkezi olan Sarıkamış'taki 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

bedavaya-kaymak-icin-son-gunu-iyi-kullandilar-5.jpg

BEDAVAYA KAYMAK İÇİN SON GÜNÜ İYİ KULLANDILAR

Resmi açılışı 3 gün önce yapılan kayak merkezinde telesiyejlerin ücretsiz olarak hizmet ettiği son günde, kayak merkezine gelen kayak tutkunları, kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

bedavaya-kaymak-icin-son-gunu-iyi-kullandilar-3.jpg

Merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.

bedavaya-kaymak-icin-son-gunu-iyi-kullandilar-4.jpg

Kayakseverlerden Bener Demirci, çok güzel bir havada kayak yaptıklarını belirterek, "Kristal kar, sarıçam ormanları içinde çocuklarla kayak yapmaya geldik. Ücretsiz son günü değerlendirelim dedik. Her şey çok güzel" dedi.

bedavaya-kaymak-icin-son-gunu-iyi-kullandilar-6.jpg

Adem Yılmaz ise "Pistlerimiz çok güzel, bedava kayağın son günü, yarın gene pistlerde olacağız" diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!