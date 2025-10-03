BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak

BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 12 ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kesintilere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrik kesintileri kaç saat sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre, İstanbul ilçelerinde neredeyse her gün yapılan elektrik kesintileri, bu gece yarısından sonra yine uygulanacak.

BEDAŞ, çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintilere ilişkin detayları paylaştı.

12 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Kesintiler, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçede yaşanacak. BEDAŞ'ın açıklamasına göre 4 Ekim 2025 Cumartesi günkü kesintiler, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerini kapsıyor.

stanbul-elektrik-kesintisi.jpg

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

