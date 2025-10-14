BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
Yayınlanma:
BEDAŞ, İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. 14 Ekim 2025 Çarşamba günü yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildirildi. İşte ilçe ilçe detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre İstanbul'un Avrupa yakasındaki 23 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildiren BEDAŞ, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı.

BEDAŞ, çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintileri, her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

arnavutkoy-5.jpg

arnavutkoy-6.jpg

arnavutkoy-7.jpg

arnavutkoy-8.jpg

arnavutkoy-9.jpg

arnavutkoy-10.jpg

avcilar.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bagcilar-3.jpg

bagcilar-4.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2-001.jpg

bakirkoy-3.jpg

bakirkoy-4.jpg

bakirkoy-5.jpg

basaksehir.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

besiktas-3.jpg

besiktas-4.jpg

beylikduzu.jpg

beylikduzu-2.jpg

beylikduzu-3.jpg

beylikduzu-4.jpg

atalca.jpg

atalca-2.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

esenyurt-7.jpg

esenyurt-8.jpg

esenyurt-9.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

eyupsultan-4.jpg

eyupsultan-5.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

gungoren-3.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kagithane-4.jpg

kucukcekmece.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

silivri-6.jpg

silivri-7.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

sultangazi-4.jpg

isli.jpg

isli-2.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

zeytinburnu-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Türkiye
Park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada
Park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada
Eniştesini vurup otomobille üzerinden geçmişti! İndirimli ceza bozuldu
Eniştesini vurup otomobille üzerinden geçmişti! İndirimli ceza bozuldu
Köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu! O anlar kamerada