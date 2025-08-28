Bayrampaşalı vatandaşlardan Kocatepe’de 103'üncü yıl coşkusu

Bayrampaşalı vatandaşlardan Kocatepe'de 103'üncü yıl coşkusu
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte Afyonkarahisar Kocatepe'de düzenlenen 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü anma programına katıldı. Başkan Hasan Mutlu, "Bugün burada, şanlı tarihimizin altın sayfalarından birinin yazıldığı bu kutsal topraklarda, Afyon Kocatepe'de bulunmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Etkinlikte gazeteci-yönetmen Nebil Özgentürk de yer aldı.

Başkan Mutlu, “Bugün burada, şanlı tarihimizin altın sayfalarından birinin yazıldığı bu kutsal topraklarda, Afyon Kocatepe’de bulunmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Hasan Mutlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, şanlı tarihimizin altın sayfalarından birinin yazıldığı bu kutsal topraklarda, Afyon Kocatepe’de bulunmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bundan tam 103 yıl önce, 26 Ağustos 1922 sabahında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den verdiği şu emir tarihin seyrini değiştirmiştir: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

Bu söz, yalnızca askeri bir emir değil; esaretin zincirlerini kıran bir milletin özgürlük manifestosudur.”

Bayrampaşalı vatandaşlar, Büyük Taarruz’un başladığı bu anlamlı topraklarda, atalarını gurur ve minnetle andı.

