Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan 'itirafçı' iddialarına açıklama

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, son dönemde bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kendisi ve bazı belediye çalışanları hakkında gündeme getirilen “itirafçı” iddialarına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Haberlerin özellikle 'yandaş' basın ve bazı 'trol' sosyal medya kullanıcıları tarafından servis edildiğini söyleyen Hasan Mutlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle 'yandaş' basın-yayın organları ile bazı 'trol' sosyal medya kullanıcıları tarafından servis edilen; Bayrampaşa'da bazı kişilerin sözde 'itirafçı' oldukları yönündeki iddialara itibar etmeyiniz. Zira kendileri olsa olsa 'iftiracı' olur. Şunu açıkça bilin; ben ve arkadaşlarımın hesabını veremeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Eski Başkanı Murat Ongun'u bir veya iki defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanları ile yapılan geniş katılımlı toplantıda iletişim konulu sunum yaparken görmüştüm. Onun dışında bir araya gelmemiz veya tanışıklığımız söz konusu değildir. Herhangi özel bir görüşmemiz söz konusu olmadığı gibi, görüşmüş olsak bundan doğal bir şey de olmazdı. Uzun yıllardır toplumun ve siyasetin içinde bulundum. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm.

"GÖRÜŞMEMİZ GİZLİ DEĞİL KAMUYA AÇIKTI"

İlçe Başkanı iken muhtarlalar ile yapılan program ve toplantılarda İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı görevinde bulunan Yavuz Saltık'ın da bu toplantılara katılım sağladığını kendisini bu vesileyle tanıdığını söyleyen Mutlu, bu ziyaretin de sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak paylaşıldığını söyledi.

Mutlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti: