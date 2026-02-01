Bayrak provokasyonunun gerçekleştiği nokta sınır içine alındı

Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü YPG destekçisi bir grubun Türk bayrağına saldırdığı eski gümrük sahası, hudut karakolu sınırları içine alındı.

Türk bayrağına saldırının gerçekleştiği Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisine alındı.

BAYRAK PROVOKASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN ALAN SINIR İÇİNE ALINDI

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.

aa-20260201-40425796-40425795-teror-orgutu-ypg-yandaslarinin-turk-bayragina-saldirdigi-alan-hudut-karakolu-sinirlari-icerisine-alindi-frame-at-0m35s.jpg

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

aa-20260201-40425796-40425795-teror-orgutu-ypg-yandaslarinin-turk-bayragina-saldirdigi-alan-hudut-karakolu-sinirlari-icerisine-alindi-frame-at-0m41s.jpg

Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!

DEV TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.

aa-20260201-40425796-40425795-teror-orgutu-ypg-yandaslarinin-turk-bayragina-saldirdigi-alan-hudut-karakolu-sinirlari-icerisine-alindi-frame-at-0m47s.jpg

Kaynak:AA

