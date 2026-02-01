Bayrak provokasyonunun gerçekleştiği nokta sınır içine alındı

Türk bayrağına saldırının gerçekleştiği Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisine alındı.

BAYRAK PROVOKASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN ALAN SINIR İÇİNE ALINDI

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

DEV TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.