Şişli’de yangın paniği!

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Çıkmazı Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın 4. katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN KİMSE OLMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.