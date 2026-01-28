Avrupa'nın ünlü kış otelinde dev yangına jet müdahale! Tek ölüm olmadı akıllara Kartalkaya geldi

Avrupa'nın ünlü kış otelinde dev yangına jet müdahale! Tek ölüm olmadı akıllara Kartalkaya geldi
Yayınlanma:
Fransa'nın ünlü Courchevel kayak merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın, akıllara 78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasındaki ihmaller zincirini getirdi. Fransa’daki yangın sırasında, otelde bulunan 83 kişi hızla tahliye edilirken alevlere 60'tan fazla itfaiyeci, 42 araçla müdahale etti.

Fransa’nın Savoie bölgesinde yer alan Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Hotel'de salı akşamı saat 19.00'dan önce yangın çıktı. Fransız yerel basın organı Le Dauphiné Libéré'nin aktardığına göre, otelde çıkan yangına 60'tan fazla itfaiyeci ve 42 araçla hızlı bir şekilde müdahale edildi. Alevler otelin çatısına yayılırken çevredeki binalar için de büyük bir risk oluşturdu.

Ailelerin acısı halen taze... Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçtiAilelerin acısı halen taze... Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti

OTELDEKİ 83 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Otel yönetimi, bina içinde bulunan 83 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve misafirlerin alternatif konaklama alanlarına yerleştirildiğini duyururken yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Savoie Valisi, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Oteli'nin çatısında yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde" sözlerini sarf etti.

fransa-yangin.jpg

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI!

Ayrıca yetkililer, acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını talep etti.

Savoie İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden Yarbay Emmanuel Viaud ise, yaptığı açıklamada şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Viaud, çatıda biriken yoğun kar sebebiyle duman tahliye noktalarının tespit edilmesinin zorlaştığını ve bu durumun yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini kaydetti.

kartalkaya2.webp

AKILLARA KARTALKAYA FACİASI GELDİ!

Fransa’da bulunan otelde çıkan yangında hiçbir can kaybı yaşanmaması ve alevlere yapılan hızlı ve etkin müdahale akıllara Kartalkaya faciasını getirdi. Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 78 kişiyi hayattan koparmıştı. Faciada, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından, oteldeki ihmaller bir bir açığa çıkarken yangın merdivenlerinin içerde olduğu, yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığı belirlenmişti.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibinin bir oteli daha usulsüz çıktı!78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibinin bir oteli daha usulsüz çıktı!

Ayrıca, otelin genel müdürü Emir Aras’ın odasından çıkarak yangını fark ettiği, daha sonra ise eşini ve çocuğunu alarak kimseye haber vermeden otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kartalkaya yangın faciasına ilişkin davada, aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri olan otel sahibinin eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aralarında bulunduğu 11 sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme ayrıca, sanıklara yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden ise aynı suçtan 44 kez 24 yıl hapis cezası da verilmesine hükmetmişti. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapılmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Dünya
ABD vizesinde yeni dönem! Sosyal medyası gizli olan giremeyecek!
ABD vizesinde yeni dönem! Sosyal medyası gizli olan giremeyecek!
Mitinge giden Hindistan başbakan yardımcısı uçak kazasında öldü!
Mitinge giden Hindistan başbakan yardımcısı uçak kazasında öldü!