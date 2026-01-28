Avrupa'nın ünlü kış otelinde dev yangına jet müdahale! Tek ölüm olmadı akıllara Kartalkaya geldi

Fransa’nın Savoie bölgesinde yer alan Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Hotel'de salı akşamı saat 19.00'dan önce yangın çıktı. Fransız yerel basın organı Le Dauphiné Libéré'nin aktardığına göre, otelde çıkan yangına 60'tan fazla itfaiyeci ve 42 araçla hızlı bir şekilde müdahale edildi. Alevler otelin çatısına yayılırken çevredeki binalar için de büyük bir risk oluşturdu.

Ailelerin acısı halen taze... Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti

OTELDEKİ 83 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Otel yönetimi, bina içinde bulunan 83 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve misafirlerin alternatif konaklama alanlarına yerleştirildiğini duyururken yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Savoie Valisi, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Oteli'nin çatısında yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde" sözlerini sarf etti.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI!

Ayrıca yetkililer, acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını talep etti.

Savoie İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden Yarbay Emmanuel Viaud ise, yaptığı açıklamada şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Viaud, çatıda biriken yoğun kar sebebiyle duman tahliye noktalarının tespit edilmesinin zorlaştığını ve bu durumun yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini kaydetti.

AKILLARA KARTALKAYA FACİASI GELDİ!

Fransa’da bulunan otelde çıkan yangında hiçbir can kaybı yaşanmaması ve alevlere yapılan hızlı ve etkin müdahale akıllara Kartalkaya faciasını getirdi. Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 78 kişiyi hayattan koparmıştı. Faciada, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından, oteldeki ihmaller bir bir açığa çıkarken yangın merdivenlerinin içerde olduğu, yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığı belirlenmişti.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibinin bir oteli daha usulsüz çıktı!

Ayrıca, otelin genel müdürü Emir Aras’ın odasından çıkarak yangını fark ettiği, daha sonra ise eşini ve çocuğunu alarak kimseye haber vermeden otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kartalkaya yangın faciasına ilişkin davada, aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri olan otel sahibinin eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aralarında bulunduğu 11 sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme ayrıca, sanıklara yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden ise aynı suçtan 44 kez 24 yıl hapis cezası da verilmesine hükmetmişti. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapılmıştı.