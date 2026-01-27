78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibinin bir oteli daha usulsüz çıktı!

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibinin bir oteli daha usulsüz çıktı!
Yayınlanma:
Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül’ün yangın öncesi ormanlık alanda yapımına başladığı ultra lüks otelde ruhsata aykırı ve izinsiz yapı tespit edildi. İnşaat mühürlenirken, Ergül’e ait başka bir 5 yıldızlı otelin de kaçak katlar nedeniyle turizm işletme belgesi iptal edildi.

Bolu’da 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin gelişmeler sürerken, otelin sahibi Halit Ergül’ün facia öncesinde ormanlık alanda yapımına başladığı yeni ultra lüks otelde mevzuata aykırı bir yapı tespit edildi. Söz konusu otel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.78-kisinin-oldugu-otelin-sahibinin-yang-1136089-337268.jpg

Kartalkaya yangını davasında 4.gün: Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül işçileri suçladıKartalkaya yangını davasında 4.gün: Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül işçileri suçladı

Bolu'da geçen yıl Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından açılan davada, otel sahibi Halit Ergül ile yönetimde yer alan eşi, iki kızı ve damadı hakkında 34’er kez müebbet hapis ile 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Davada yargılanan diğer sanıklar da çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

78-kisinin-oldugu-otelin-sahibinin-yang-1136185-337268.jpgYangın faciasından önce Ergül’ün, Mesciler köyü sınırları içinde, ormanlık alanda yeni bir otel projesine başladığı öğrenildi. Kaba inşaatı süren yapı, facianın ardından mercek altına alındı. İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, ruhsat eki onaylı mimari projede vaziyet planında 4 yapı yer almasına karşın, aynı parsel içerisinde ruhsata aykırı şekilde izinsiz ve ruhsatsız bir başka yapının inşa edildiği belirlendi.

İnceleme sonrası düzenlenen tutanakta, “Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır” denildi.

78-kisinin-oldugu-otelin-sahibinin-yang-1136090-337268.jpg

DİĞER OTELİNİN BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı yeni otelin yakınında bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel de denetimlere takıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otelde kaçak katlar tespit edilmesi üzerine yapı kullanım izinleri iptal edildi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otelin Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Türkiye
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı!
AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı!
Yağış sonrası İzmir'de baraj doluluk oranları: İZSU açıkladı
Yağış sonrası İzmir'de baraj doluluk oranları: İZSU açıkladı