Ailelerin acısı halen taze... Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti

Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Oteli'nde, 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Okulların yarıyıl tatilinde gerçekleşen facia, Türkiye'yi yasa boğdu.

OTEL MUTFAĞINDAN BAŞLADI HIZLA YAYILDI

Yangın, otelin mutfağında başlayıp hızla yayıldı. Otelde yangın alarmı ve merdivenlerinin olmaması, can kaybını artıran başlıca etkenler olarak kayıtlara geçti. Facianın ardından bir günlük ulusal yas ilan edildi, çok sayıda ülkeden taziye mesajları geldi. TBMM'de yangını araştırmak üzere bir komisyon kuruldu.

Savcılık Kartalkaya faciasında verilen cezaları fazla buldu

İHMAL ÜSTÜNE İHMAL TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemeler ve bilirkişi raporları, yangına çok sayıda ihmalkarlığın yol açtığını ortaya koydu. Otel sahibi, yöneticileri ve ilgili kamu görevlileri de dahil olmak üzere 32 şüpheli hakkında dava açıldı. Yargılama, Bolu'da özel olarak hazırlanan bir salonda yapıldı.

Kartalkaya faciasında tüyler ürperten iddia: Eğitmenler iki çocuğu göz göre göre ölüme terk etmiş

MAHKEME MÜEBBET DEDİ SAVCILIK AĞIR BULDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de açıkladığı kararla otel sahibi Halit Ergül dahil 11 sanığı, çocukların ölümü yönünden 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, yetişkinlerin ölümü yönünden ise 44'er kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel sahibinin aile üyeleri ve bazı kamu görevlileri için verilen "olası kastla öldürme" suçlamasını ve cezaları ağır bularak kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Savcılık, bu sanıkların "bilinçli taksirle öldürme" veya daha hafif "taksir" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

AİLELERİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ana dava karara bağlanmış olsa da, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlardaki bazı yetkililer hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Faciada yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların gerektiği gibi cezalandırılması için hukuki mücadelelerini sürdürüyor.