Şişli’de hareket halindeki araç bir anda alev aldı!

Yayınlanma:
İstanbul’un Şişli ilçesinde bağlı Mecidiyeköy’de, hareket halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilmezken alevleri fark eden sürücü, aracını sağ çekerek otomobilden indi.

istanbul-sislide-seyir-halindeki-otom-1144917-339943.jpg

ALEVLER KISA SÜREDE OTOMOBİLİ SARDI!

Sürücü araçtan indikten kısa bir süre sonra alevler tüm otomobili sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybettiİzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

istanbul-sislide-seyir-halindeki-otom-1144912-339943.jpg

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI!

.Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilin olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak:DHA

