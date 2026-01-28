İzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında 11 yaşındaki down sendromlu bir çocuk hayatını kaybederken, anne ve 14 yaşındaki diğer oğlu kurtulmayı başardı.

11 YAŞINDAKİ EYMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra yapılan incelemede, down sendromlu 11 yaşındaki Eymen A.Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ANNE: ÇAKMAK VE MUMLA OYNUYORDU

Olay anında evde bulunan 54 yaşındaki anne Emine Ç., ifadesinde yangın anını anlattı. Anne, yemek yaparken down sendromlu oğlunun çakmak ve mumlarla oynadığını, bunun sonucunda yangının çıktığını belirtti.

Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi

Çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin çok hızlı büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade etti. Anne, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıkmayı başardı.

Üsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktı

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.