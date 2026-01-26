Üsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktı

İstanbul Üsküdar'da, Altunizade Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler, şoförün zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, akşam saatlerinde Altunizade Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 34 FCU 307 plakalı metrobüsün motor bölümünden, yolcu indirdiği esnada alevler yükselmeye başladı.

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi

Durumu fark eden şoför, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu ve alevleri söndürdü.

İTFAİYE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.