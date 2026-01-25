Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bulunan Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarındaki bir apartmanın 3’üncü katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün binaya yayılan yoğun duman, bina sakinlerini etkiledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yangın sırasında dumandan etkilenen, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.







