Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilenirken alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin sonucunda söndürüldü.

Elazığ’da bulunan Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarındaki bir apartmanın 3’üncü katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün binaya yayılan yoğun duman, bina sakinlerini etkiledi.

apartmanda-cikan-yanginda-11-kisi-dumand-1134100-336683.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

apartmanda-cikan-yanginda-11-kisi-dumand-1134106-336683.jpg

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yangın sırasında dumandan etkilenen, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.




Kaynak:DHA

