Büyükçekmece'de depoda yangın!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de bir palet ve plastik kasa deposunda yangın çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de palet ve plastik kasa deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

