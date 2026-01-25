Hatay'da mobilya atölyesinde yangın! Kontrol altına alındı

Hatay’ın Merkez Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine sıçramaması için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR

Atölyede zaman zaman patlamaların yaşandığı bildirilen yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor. Bölgedeki ekipler, alevlerin büyümesini önlemek ve çalışanları ile civardaki vatandaşları güvenli bir alana tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.