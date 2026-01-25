Sınır kapısında yangın! Ülkeye girer girmez yanmaya başladı
Edirne'de, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde, Kapıkule Sınır Kapısı gümrük sahasında yangın çıktı.
Yolcuların hızla tahliye edildiği otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.
ÜLKEYE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YANMAYA BAŞLADI
Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 35 AHZ 750 plakalı yolcu otobüsünde, gümrük işlemleri için peronlara geldiği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı durdurup yolcuları tahliye etmeye başladı.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangın bir taraftan çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
