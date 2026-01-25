Sınır kapısında yangın! Ülkeye girer girmez yanmaya başladı

Sınır kapısında yangın! Ülkeye girer girmez yanmaya başladı
Yayınlanma:
Edirne’de, Bulgaristan’dan gelen yolcu otobüsünde Kapıkule Sınır Kapısı gümrük sahasında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken otobüsün yandığı anlar kameralara yansıdı.

Edirne'de, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde, Kapıkule Sınır Kapısı gümrük sahasında yangın çıktı.

Yolcuların hızla tahliye edildiği otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

kapikulede-yolcu-otobusu-alev-alev-yand-1133255-336445.jpg

ÜLKEYE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YANMAYA BAŞLADI

Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 35 AHZ 750 plakalı yolcu otobüsünde, gümrük işlemleri için peronlara geldiği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

kapikulede-yolcu-otobusu-alev-alev-yand-1133257-336445.jpg

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı durdurup yolcuları tahliye etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

kapikulede-yolcu-otobusu-alev-alev-yand-1133259-336445.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Sahibi aracı bırakıp hastanedeki annesini görmeye gittiSeyir halindeki otomobil alev alev yandı: Sahibi aracı bırakıp hastanedeki annesini görmeye gitti

Yangın bir taraftan çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

