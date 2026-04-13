Bayğaralar çetesine operasyon: 287 gözaltı

Yeni nesil suç örgütleri arasında yer alan "Bayğaralar" çetesine yönelik Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 287 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda on binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken; piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 2 iş yeri ile 5 araca el koyma tedbiri uygulandı.

Liderliğini Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğara" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

31 Ekim 2025'ten bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 287'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"Bayğaralar" organize suç örgütünün lideri Ramazan Bayğara Yunanistan'da tutuklu bulunuyor.

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Yapılan aramalarda; 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik tüfek, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 25 şarjör ve 1128 fişek ele geçirildi.

Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 liraya el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 2 iş yeri ile 5 araca el koyma tedbiri uygulandı. (AA)

