Batman'daki korkunç katliamın nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma:
Batman’ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi öldürüldü; olayla bağlantılı 24 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma husumeti nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde dün gece saatlerinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe Şanlı (43) ile çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (6) toprağa verildi.

Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında, Mehmet Şanlı’nın kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri olay yerinde yapılan incelemede araçta bulunan Mehmet Şanlı ve eşi Takibe ile çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı’nın yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

24 KİŞİYE GÖZALTI

Yaşamını yitirenlerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Buradan alınan Takibe Şanlı’nın cenazesi Batman merkezde, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

KATLİAMIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, saldırıya uğrayan Şanlı ailesinin, gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu aile ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı ve iki aile arasında geçmişte 'kız kaçırma' nedeniyle bir husumet olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

