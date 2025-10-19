Batman'da kıyıya vurmuş cansız beden bulundu! Kimliği belli oldu

Yayınlanma:
Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Akşam saatlerinde kıyıda cansız bedeni bulunan kişinin kimliği belli oldu.

Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, akşam saatlerinde bulunan cansız bedenin kimliğini tespit etti.

KIYIYA VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Batman'ın İkiztepe mevkisindeki çayda hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aa-20251018-39453202-39453198-batman-cayinda-erkek-cesedi-bulundu.jpg

İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, çay kıyısında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

aa-20251018-39453202-39453201-batman-cayinda-erkek-cesedi-bulundu-001.jpg

Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan kontrolde kıyıya vurmuş halde bulunan cansız bedenin 57 yaşındaki Kadri N'ye ait olduğu tespit edildi.

Cansız beden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak:AA

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 tutuklama
Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 tutuklama
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu