Batman'da kıyıya vurmuş cansız beden bulundu! Kimliği belli oldu
Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Akşam saatlerinde kıyıda cansız bedeni bulunan kişinin kimliği belli oldu.
Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, akşam saatlerinde bulunan cansız bedenin kimliğini tespit etti.
KIYIYA VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
Batman'ın İkiztepe mevkisindeki çayda hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, çay kıyısında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan kontrolde kıyıya vurmuş halde bulunan cansız bedenin 57 yaşındaki Kadri N'ye ait olduğu tespit edildi.
Cansız beden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
