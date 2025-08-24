Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı

Batman’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılımlar artarak devam ediyor. Son olarak 120 kişilik bir grup, CHP Batman İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle partiye üye oldu. Katılım sağlayanların çoğunluğunun gençlerden oluşması dikkat çekti.

CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar ve CHP Batman Milletvekili Adayı Hüseyin Yaşar’ın katılımıyla gerçekleşen programda, yeni üyelere parti rozetleri takıldı.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Törende konuşan CHP Batman Milletvekili Adayı Hüseyin Yaşar, partilerine yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, CHP’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı:

“Katılımlar her geçen gün artıyor. AKP’nin, yerel seçimlerde başarısız olmasının ardından belediye başkanlarını görevden alması, belediyeleri işlevsiz hale getirmesi, halkı cezalandırmak anlamına geliyor. Buna tepki gösteren vatandaşlar, CHP’ye akın akın geliyor. Partimizin kapısı herkese açık.”

“DEMOKRASİYİ TUTUKLAYAMAZSINIZ”

Yaşar, son dönemde CHP’ye yönelik baskılara da değinerek, şunları söyledi:

“Bir ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayını tutuklamak ne demektir? Bu, ‘rakibimi hapse atayım, meydan bana kalsın’ anlayışıdır. Ancak bu halkın vicdanında asla kabul görmez. Bunun cevabı sandıkta verilecektir. Demokrasiye pranga vurulamaz.”

“KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE SONUNA KADAR DESTEK”

Hüseyin Yaşar, Kürt sorununa dair de önemli açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt sorununu çözmek için yapılan her çalışmaya açık, net ve sonuna kadar destek veriyoruz. Bu mesele sadece Türkiye için değil, Suriye’deki Kürtler için de büyük önem taşımaktadır.

Eğer Suriye’deki Kürtlere statü verilirse, barış ve ortak yaşam güçlenir. Irak’ta Saddam sonrası süreçte Kürtlerin elde ettiği kazanımlar, Araplarla çatışmaya yol açmamış, aksine ortak yönetim doğurmuştur. Benzer bir modelin Suriye’de de uygulanması gerekir. Geçiş sürecinde bir Kürt’ün devlet başkanı olması en doğru adım olacaktır.”

“AKP’DEN CHP’YE GEÇİŞLER ARTIYOR”

CHP’ye katılanlar arasında geçmişte AKP üyesi olan vatandaşların da bulunduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:

“Bugün aramıza katılan arkadaşlarımız, sadece üye olmakla kalmayacak, aynı zamanda dışarıda da partimizi anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu ülke için verdiği mücadeleyi gören yurttaşlarımız, bizimle birlikte yürüyecek. Bizim hedeflerimizden en ufak bir sapma yok. Kapımız herkese sonuna kadar açık.”

BAZI ÜYELER HABERSİZ ŞEKİLDE AKP'YE KAYDEDİLMİŞ

Öte yandan CHP'ye üye olmak için e-Devlet uygulmasına giriş yapan bazı üyeler, gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Üyelerin, kendilerinden habersiz şekilde AKP'ye kaydedildiği ortaya çıktı.

TÖREN TOPLU FOTOĞRAFLA SONA ERDİ

Parti rozetlerinin takılmasının ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. CHP Batman İl Başkanlığı’ndaki yoğun katılım, partiye yönelik ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.