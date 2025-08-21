Batan tekneden mucize kurtuluş! İki çocuk kayalıklara kadar yüzmüş

Yayınlanma:
Muğla Milas'ta içinde sekiz kişinin içinde bulunduğu tekne alabora oldu. Altı kişi kurtarılırken ikisi çocuk kayboldu. Dün akşamdan beri devam eden kurtarma çalışmalarında kaybolanların yüzerek kayalıklara çıktığı öğrenildi. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen çocuklara ekipler ulaştı.

Milas ilçesinin Ören açıklarında sekiz kişinin bulunduğu beş buçuk metrelik fiber tekne alabora oldu. İki çocuğun da olduğu Demirhan isimli teknede bulunanlar, denize düştü. İhbar üzerine AFAD ve Sahil Güvenlik açık bir şekilde bölgeye sevk edildi.

milas-aciklarinda-alabora-olan-teknedeki-874674-259835.jpg

Tekneden düşen iki kişi sahil güvenlik botuna alındı. Diğer dört kişide kayalıklardan kurtuldu.

aa-20250821-38881230-38881229-muglada-batan-teknede-kaybolan-2-cocuk-bulundu.jpg

Dün (20 Ağustos) 19.30 sularındaki olayda toplam altı kişi kurtarılsa da iki çocuğa ulaşılamadı.

Çocukların da kayaklara yüzdüğü öğrenildi. Çocuklar sabah saatlerinde ekiplerce kurtarıldı.

whatsapp-image-2025-08-21-at-11-32-40.jpeg

Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu açıklamada bulundu:

"Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı."

aa-20250821-38881230-38881228-muglada-batan-teknede-kaybolan-2-cocuk-bulundu.jpg

Teknenin neden alabora olduğu hala öğrenilemedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

