Batan tekneden mucize kurtuluş! İki çocuk kayalıklara kadar yüzmüş

Milas ilçesinin Ören açıklarında sekiz kişinin bulunduğu beş buçuk metrelik fiber tekne alabora oldu. İki çocuğun da olduğu Demirhan isimli teknede bulunanlar, denize düştü. İhbar üzerine AFAD ve Sahil Güvenlik açık bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Tekneden düşen iki kişi sahil güvenlik botuna alındı. Diğer dört kişide kayalıklardan kurtuldu.

Dün (20 Ağustos) 19.30 sularındaki olayda toplam altı kişi kurtarılsa da iki çocuğa ulaşılamadı.

Çocukların da kayaklara yüzdüğü öğrenildi. Çocuklar sabah saatlerinde ekiplerce kurtarıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu açıklamada bulundu:

"Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı."

Teknenin neden alabora olduğu hala öğrenilemedi.