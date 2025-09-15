Baskın Oran’ın yazısının kaldırılmasına ADÖG ve DSKG'den tepki: Hrant olsa ne derdi?

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Prof. Dr. Baskın Oran’ın yazısının Agos’tan kaldırılmasını ilişkin ortak açıklama yaptı.

"Hrant sağ olsa ne derdi?" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Agos Gazetesi yönetimi, yayına başladığı günden beri, 25 yıldır yazarı olan Baskın Oran’ın 11 Eylül 2025’de yazdığı: 'Bu rezil karmaşada ne yazayım, Bodrum’u yazayım bari' başlıklı yazısını yayından kaldırmış. Gerekçe: Baskın Oran’ın kadınlara yönelik ‘cinsiyetçi ifadeler’ kullanmış olduğu.

Elbette her yazıyı herkesin beğenmesi gerekmiyor. Ama beğenmeyenler var diye yazıyı yayından kaldırmak, sadece başından beri Agos’un dostu ve yazarı olan Baskın Oran’a değil, okurlara da yapılan bir saygısızlık. Sevgili Hrant yaşıyor olsaydı bu işe ne derdi?

Tabulara teslim olmak, karşı çıkmaktan daha kolaydır. Oysa, düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesi, sadece siyasi iktidara, egemen ideolojiye, bizde resmî ideolojiye, rejimin yasaklarına karşı olmak değildir. Her türlü tabuya da karşı olmayı gerektirir.



Baskın Oran’a ve Agos okuruna yapılan bu saygısızlığı kabul etmiyor, düzeltileceğini umuyoruz."