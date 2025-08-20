Başkentteki parklarda asayiş uygulaması yapıldı

Başkentteki parklarda asayiş uygulaması yapıldı
Yayınlanma:
94 nokta ve 383 parkta yapılan uygulamada, 2 bin 805 araç kontrol edildi, 10 bin 998 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde park ve yoğun kullanım alanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetime 907 personel katılırken, 94 nokta ve 383 parkta yapılan kontrollerde 10 bin 998 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 2 bin 805 araç incelendi.

Uygulama sırasında aranan 3 kişi yakalanırken, 42 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca 45 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Vatandaşın huzuru, güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini belirten Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

