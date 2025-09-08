Başkent'te sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü!

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi.

Yolda kalan araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gölbaşı'ndaki Seğmenler Mahallesi'nde de 3 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

2 metrelik duvarın yıkılması sonucu apartmanın zemin katında bulunan dairenin mutfak ve balkon camları kırıldı, beton parçaları mutfağa doldu.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sokağa dolan çamur belediye ekipleri tarafından temizlendi.