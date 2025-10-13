Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önemli bir trafik düzenlemesi duyuruldu. Kutlamalar nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Çapa Sokağı, saat 08.30’dan itibaren etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, trafik düzenlemesi bugün saat 08.30’dan itibaren başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.

Kutlama etkinlikleri dolayısıyla ilk aşamada kesin olarak trafiğe kapatılacak güzergahlar şunlar:

Cumhuriyet Caddesi: Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü (Çift Yönlü)

Çapa Sokağı: (Çift Yönlü)

İhtiyaç Halinde Kapanacak Alternatif Yollar:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, etkinliklerin yoğunluğuna bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde ise aşağıdaki cadde ve sokakların da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi:

Çankırı Caddesi

Atatürk Bulvarı

Anafartalar Caddesi

Hisar Parkı Caddesi

İpek Caddesi

Bedesten Sokak

Gözcü Sokak

Kalekapısı Sokak

Alitaş Sokak

Yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

