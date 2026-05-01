Başkentte 1 Mayıs coşkusu! On binler Tandoğan'da

Başkent Ankara’da sabahın erken saatlerinden itibaren sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partiler kortejler halinde alana yürüdü. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya gelen işçiler ile DİSK, KESK, TMMOB ve sivil toplum örgütleri, saat 12.30'da mitingin yapılacağı Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

MADENCİLER TANDOĞAN MEYDANI'NDA!

Maaşlarını alamadıkları için Ankara’da açlık grevine başlayan ve 17 gün süren eylemlerin ardından haklarını alan Doruk Maden işçileri de 1 Mayıs mitingi için Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

Madenciler, alanda baretlerini yere vurarak “Çocuklarımızı cezaevine değil üniversiteye yollayacağız” yazılı bir pankart açtı.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM"

1 Mayıs alanındaki maden işçilerinden Murat Özdemir, “Bu 17 günde yaşananları, hissettiklerimizi anlatsak bir kitap olur. İki bayramı bir arada yaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

İlke TV’nin aktardığına göre, Özdemir, “14 yıldır haklarımızı almak için mücadele ediyoruz. Defalarca eylem yaptık, grevler gerçekleştirdik ancak sonuç alamadık. Çünkü sendikamız yanımızda değildi ve bu süreçte oyalandığımızı gördük. Bu kez Bağımsız Maden İş Sendikası’nın desteğiyle haklarımızı kazandık” sözlerini sarf etti.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİ YÜRÜYÜŞE GEÇTİ!

ODTÜ öğrencileri de, Tandoğan Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Bir araya gelen öğrenciler, “İsyan Devrim Özgürlük” sloganlarıyla yürüdü.

GAZETECİLER TUTUKLU MESLEKTAŞLARINI UNUTMADI!

Gazeteciler de, Tandoğan Meydanı’ndaki 1 Mayıs mitingine katılırken basın emekçileri, “Haberin değeri çok, maaşın hükmü yok”, “Sarayın değil halkın gazetecileriyiz” dövizleri taşıdı. Gazeteciler, tutuklu meslektaşları Alican Uludağ, İsmail Arı ve Merdan Yanardağ’ı da unutmadı, 3 gazetecinin fotoğraflarıyla yürüdü.

1 MAYIS MİTİNGİ BAŞLADI!

Ankara Tandoğan Meydanı’ndaki 1 Mayıs mitingi, Eğitim Sen’in konseriyle başladı. Öğretmenler, sahnede 1 Mayıs Marşı, Çav Bella ve Avusturya İşçi Marşı'nı seslendirdi.

2 BELEDİYE İŞÇİSİ 1 MAYIS'TA HAYATINI KAYBETTİ!

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) işçileri Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan, bir kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ ULUS'TA TOPLANDI!

Ankara’da, Türk-İş ve Hak-İş’e bağlı sendikalar ise Ulus Meydanı’nda toplanırken “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Vergide adalet istiyoruz”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Vur vur inlesin, hükümet dinlesin” sloganları atıldı.

Evrensel’in aktardığına göre, Hak-İş Ankara İl Başkanı ve Hizmet-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, meydanda yaptığı konuşmada "81 ildeki tüm emekçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak çatışmaların ortasında barışın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Dere, aynı zamanda “Gerçek bir sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri örgütlü mücadeleye davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Türk-İş Ankara İl Başkanı ve Türk Metal Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Nihat Zengin ise, konuşmasında "Her sabah yeni zamlarla uyanıyoruz, emeğimiz eriyor. Hayat pahalılığı dayanılmaz noktaya ulaştı, alım gücü sürekli düşüyor" dedi.

Staj ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcı sayılması, engelli istihdamının artırılması ve genç işçilerin düşük ücretlere mahkum edilmemesi gerektiğine işaret eden Zengin, "Çocukların yeri okuldur. Ancak yoksulluk çocukları çalışmaya itiyor. Çocukların yaşam hakkı ve güvenliği her koşulda sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

