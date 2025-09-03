Başkan tezgaha geçip bedava dağıttı kuyruk uzadı da uzadı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Mevlid Kandili’nde vatandaşlara 5 bin kandil simidi dağıttı.

Edirne Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara 5 bin adet kandil simidi dağıttı. Mevlid Kandili vesilesiyle düzenlenen kandil simidi dağıtım etkinliğinde, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın vatandaşlarla buluştu.

Kandil tebriğinde bulunan Başkan Akın, tezgahın başına geçerek simit dağıtımına bizzat katıldı. Kuyruğa giren vatandaşlar başkanın elinden kandil simidi aldı.

baskan-tezgaha-gecip-bedava-dagitti.jpeg​​​​​​​

"BÖYLE ANLAR BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Başkan Akın, Eski Cami önü ve Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen kandil simidi dağıtımında vatandaşlarla sohbet etti. Kandilin anlam ve önemine değinen Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle anlar bizler için çok kıymetli. Hemşehrilerimle bu manevi günlerde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sayısal olarak elimizden geldiğince tüm hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz."

filiz-gencan-akin.jpeg

Kaynak:Batı Ekspres

