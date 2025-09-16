Başkan maaşını çocuklara bağışladı

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, öğrencilere eğitim ve temel ihtiyaç desteği olarak ulaştırılacak bağışı açıkladı.

BAŞKAN MAAŞINI ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eylül ayı maaşını öğrenciler için Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağışladı.

Ali Rıza Kıroğlu “Başkanımız ailesi ve sorumlulukları olmasına rağmen ‘öğrenciler’ diyerek maaşını bize hibe etti. Bu destek, öğrencilerimizin geleceği için çok kıymetli” dedi.

Kıroğlu, uygulamanın birkaç yıldır sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Başkanımız bir aylık maaşını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağışladı. Bu hibeyi, bize başvuru yapan öğrencilerimize belli oranlarda ve miktarlarda ulaştıracağız. Geçen sene de güzel bir miktar yakalamıştık, bu sene de devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kaynak kitaplardan kıyafete kadar birçok ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu destek, bizim için gurur verici.”

Hayırsever iş insanlarına da çağrıda bulunan Kıroğlu, “Gerçekten öğrencilere yapabildiğimiz her destek, geleceğimiz için çok kıymetli. Birlikte birçok şeyi değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.