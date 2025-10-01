Basın Konseyi'nden uçaktaki soru meselesine tepki

Basın Konseyi'nden uçaktaki soru meselesine tepki
Yayınlanma:
Basın Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına alınan gazetecilere soruların önceden verilmesine tepki gösterdi. Konsey'den yapılan açıklamada durumun özgür basına müdahale olduğuna dikkat çekildi.

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına alınan gazetecilere sorulacak soruların önceden verilmesine tepki gösterdi.

Konsey'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı gezilerinde uçağa davet edilen medya mensuplarının sormak istediği soruların önceden istenmesi, soruların İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi veya sansürlenmesi açıkça basın özgürlüğüne müdahaledir. Yakın geçmişte Türkiye demokrasi geleneğinde görülmemiş son uygulamalar ülkenin medya özgürlüğü sıralamasında en altlara düştüğü durumun açık bir göstergesidir" denildi.

ank-c8faee7d-db5d-4504-b841-7e58427a3a91-1-t.jpg

Taşlar şimdi yerine oturdu! Meğer onlar uçağa gazetecilik yapsın diye alınmıyormuşTaşlar şimdi yerine oturdu! Meğer onlar uçağa gazetecilik yapsın diye alınmıyormuş

"GAZETECİLİĞİN ÖZÜ SORU SORMAKTIR"

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanlığı gezilerinde uçağa davet edilen gazetecilerin sorularının önceden istenerek İletişim Başkanlığı'nca denetlendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Cumhurbaşkanlığı gezilerinde uçağa davet edilen medya mensuplarının sormak istediği soruların önceden istenmesi, soruların İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi veya sansürlenmesi açıkça basın özgürlüğüne müdahaledir. Yakın geçmişte Türkiye demokrasi geleneğinde görülmemiş son uygulamalar ülkenin medya özgürlüğü sıralamasında en altlara düştüğü durumun açık bir göstergesidir.
  • Gazetecilik mesleğinin özü soru sormaktır. Sorularını gönüllü bir şekilde karşı tarafa veren kişinin gazeteciliği sorgulanmalıdır.
  • Medya mensupları sorularının sansürleneceği bütün ortamlardan uzak durmalıdır. Sorular önceden istenemez. Açıklama anında soru sorulabileceği gibi, sorudan ve yanıttan soru üretilebilir. Doğruya ve gerçeğe ancak bu yolla ulaşılabilir. Son yıllarda basının işlevine sürekli müdahale edilerek uluslararası demokratik kuralların ihlal edilmesinin alışkanlık haline getirildiği, yanlışlığın normal hale geldiği görülmektedir. Bu halin kabullenilmesi basın özgürlüğünün yok edilmesidir.
  • Gerçek gazetecilerin "ama'sız, "fakat'sız, başka gerekçe üretmeden bu tür etik dışı uygulamalara karşı çıkması gerekmektedir. Basın Konseyi medya özgürlüğünün özüne aykırı tüm uygulamalardan, bazı medya gruplarının kayırılmasından, yandaş veya havuz gibi kabul edilemez durumlardan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyoruz."

Kaynak:ANKA

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!
Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!
Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!