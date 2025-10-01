Basın Konseyi'nden uçaktaki soru meselesine tepki

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına alınan gazetecilere sorulacak soruların önceden verilmesine tepki gösterdi.

Konsey'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı gezilerinde uçağa davet edilen medya mensuplarının sormak istediği soruların önceden istenmesi, soruların İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi veya sansürlenmesi açıkça basın özgürlüğüne müdahaledir. Yakın geçmişte Türkiye demokrasi geleneğinde görülmemiş son uygulamalar ülkenin medya özgürlüğü sıralamasında en altlara düştüğü durumun açık bir göstergesidir" denildi.

Taşlar şimdi yerine oturdu! Meğer onlar uçağa gazetecilik yapsın diye alınmıyormuş

"GAZETECİLİĞİN ÖZÜ SORU SORMAKTIR"

