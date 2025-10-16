Basel'e olmayan örgütten hapis cezası

Sosyal medyada Basel ismiyle tanınan Bekir Aslan'a hapis cezası verildi.

Aslan'ın avukatı Fatih Karataş, müvekkiline verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının gerekçesinin var olmayan "'Dev-GenZ' isimli örgütün propagandası" yapmak olduğunu belirtti.

OLMAYAN ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMAKTAN HAPİS CEZASI

Karataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaya ilişkin şunları söyledi:

"Basel dev-genz dosyasında var olmayan bir örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla 1 yıl 6 ay ceza aldı"

Basel(Bekir Aslan)

Karataş ayrıca, Basel'in daha önce hapis yatması nedeniyle verilen son cezadan mahkum edilmeyeceğini belirti.

Sosyal medya fenomeni Basel tahliye edildi

77 GÜN CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Daha önce 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından hapis yatan Bekir Aslan 77 gün sonra 3 Ekim'de tahliye edilmişti.