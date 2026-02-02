İstanbul Başakşehir’de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Sanayi sitesinin 5. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada başlayan yangın, kısa sürede yapının içindeki üç farklı dükkanı sardı.

ALEVLER İKİ KATLI BİNAYI KAPLADI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, içerisinde üç dükkanın faaliyet gösterdiği iki katlı iş yerinde hızla büyüdü. Binadan yükselen yoğun dumanlar sanayi sitesinin genelinde görüş mesafesini düşürürken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın ihbarı üzerine Başakşehir başta olmak üzere pek çok çevre ilçeden itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sanayi sitesindeki diğer bitişik dükkanlara sıçramasını önlemek amacıyla binanın dört bir yanından müdahale gerçekleştiriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.