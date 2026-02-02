Kütahya'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 12.5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2026-02-02
Saat:10:12:33 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.01889 E
Derinlik:12.5 km
Detay:https://t.co/DJcxbicVWV@afadbaskanlik
Osman Bektaş 6 Şubat faciasını hatırlattı! İki ili de uyardı
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Kütahya'nın Emet ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüküğü 3.6 olarak ölçüldü.
Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 11.1 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2026
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) https://t.co/wl8RVFP3b7
02.02.2026, 10:12:33 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 11.1 km#Kandilli