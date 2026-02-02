Kütahya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 12.5 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Kütahya'nın Emet ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüküğü 3.6 olarak ölçüldü.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 11.1 kilometre derininde gerçekleşti.