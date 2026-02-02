Kütahya'da deprem!

Kütahya'da deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 12.5 kilometre derininde gerçekleşti.

Osman Bektaş 6 Şubat faciasını hatırlattı! İki ili de uyardıOsman Bektaş 6 Şubat faciasını hatırlattı! İki ili de uyardı

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Kütahya'nın Emet ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüküğü 3.6 olarak ölçüldü.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 11.1 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Türkiye
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı
Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış