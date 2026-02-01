Osman Bektaş 6 Şubat faciasını hatırlattı! İki ili de uyardı

Osman Bektaş 6 Şubat faciasını hatırlattı! İki ili de uyardı
Yayınlanma:
Trabzon’da 27 Ocak tarihinde meydana gelen 3.8’lik depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki depremselliğin arttığını belirtti. Bektaş, Trabzon ve Rize’yi uyardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 3.8 büyüklüğündeki Trabzon depreminin ardından hem Trabzon hem de Rize için uyarıda bulundu.

"DEPREMSELLİK 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİYLE ARTTI"

Trabzon'un depremselliğinin 6 Şubat 2023 depremleriyle arttığını savunan Prof. Dr. Bektaş, hem Trabzon hem de hem Rize’yi uyararak deprem kümesinin bölgede büyümeyi sürdürdüğünü aktardı.

Yakın zamanda yaşanan Trabzon depremlerini de hatırlatan Prof. Dr. Bektaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025 de Trabzon açıklarındaki 3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor."

TRABZON'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 27 Ocak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, saat 23.15'te meydana gelen depremin 14.61 kilometre derinlikte olduğu kaydedilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

