Başakşehir'de korkunç kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular

Yayınlanma:
Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet önce sitenin duvarına ardından da kaldırımda bekleyen 4’ü çocuk 5 kişiye çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Kayaşehir Kayabaşı Mahallesi Emir Sultan Sokakta saat 09:00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Kurt idaresindeki kapalı kasa kamyonet sürücüsü sokağa girdiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce sitenin bahçe duvarına çarptı ardından da kaldırımda bekleyen Neriman D.(38),Melek B.(11),Deniz Y.(11),Zennure K.(15) ve Seyhanur T.(13)’ye çarptı. Kamyonet site girişindeki bariyere çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 4’ü çocuk 5 kişiyi ambulanslarla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Rıdvan Kurt ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı