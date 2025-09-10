Barzani: Öcalan süreç başlamadan heyet gönderdi, istediği her şeyi yaptık

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani geçtiğimiz günlerde Fransa'ya bir ziyaret düzenledi. Barzani Fransa ziyaretinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Barzani'nin yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümet ile Öcalan arasında yürütülen sürece dair mesajlar veren Barzani, süreci farklı ve umut verici bulduğunu açıkladı.

"ÖCALAN BİZE DE HEYET GÖNDERDİ"

İmralı süreci kapsamında destek için tüm güçlerini seferber edeceklerini ifade eden Barzani, bu sürecin öncekinden farklı olduğunu, süreci herkesin desteklediğini öne sürdü:

Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz.

Barzani ayrıca sürecin başlamasından önce Öcalan'ın kendilerine bir heyet gönderdiğini, sürece resmi desteklerini bildirdiklerini ve kendilerinden istenilen her şeyi yaptıklarını söyledi: