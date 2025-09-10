Barzani: Öcalan süreç başlamadan heyet gönderdi, istediği her şeyi yaptık

Barzani: Öcalan süreç başlamadan heyet gönderdi, istediği her şeyi yaptık
Yayınlanma:
Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Fransa merkezli France24 televizyonuna röportaj verdi. Barzani, terör örgütü PKK Lideri Öcalan'ın süreç başlamadan önce kendisine de bir heyet gönderdiğini ve kendilerinden istenilen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani geçtiğimiz günlerde Fransa'ya bir ziyaret düzenledi. Barzani Fransa ziyaretinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Barzani'nin yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümet ile Öcalan arasında yürütülen sürece dair mesajlar veren Barzani, süreci farklı ve umut verici bulduğunu açıkladı.

"ÖCALAN BİZE DE HEYET GÖNDERDİ"

İmralı süreci kapsamında destek için tüm güçlerini seferber edeceklerini ifade eden Barzani, bu sürecin öncekinden farklı olduğunu, süreci herkesin desteklediğini öne sürdü:

  • Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz.

Barzani ayrıca sürecin başlamasından önce Öcalan'ın kendilerine bir heyet gönderdiğini, sürece resmi desteklerini bildirdiklerini ve kendilerinden istenilen her şeyi yaptıklarını söyledi:

  • Kürt halkının ekseriyeti barışı ve süreci destekliyor. Bu sürekli umut ettiğimiz şeydir. Sürecin başlamasından önce Abdullah Öcalan bana bir heyet gönderdi. Barış sürecine resmi desteğimizi bildirdik ve bizden istenen her şeyi yaptık. Bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bu sürecin barışı getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umut ediyoruz.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

