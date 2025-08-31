Bartın'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisinde çıkan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

RÜZGAR VE ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Geniş bir alana yayılan alevler ve duman nedeniyle havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarında rüzgar ve arazi şartları ekipleri zorluyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.

