Barış Yarkadaş hakimin verdiği karardan çok rahatsız olmuş: Bir kere bu duruşma...

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP’nin 2023’te yapılan kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim’e ertelenmesine, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında tepki gösterdi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan davanın kritik duruşması, bu sabah Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 saat 10.00’a erteledi. Karar CHP kurmayları tarafından olumlu karşılanırken, iktidara yakın medya çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

CHP kurultaylarının iptali davasında bilimsel mütalaa: Hukuki dayanaktan yoksunCHP kurultaylarının iptali davasında bilimsel mütalaa: Hukuki dayanaktan yoksun

"ÇOK YANLIŞ BİR KARAR, ÇOK YANLIŞ"

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı programda "Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü” dedi.

Yarkadaş, mahkemenin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Çok yanlış bir karar, çok yanlış. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar.

"BİR KERE BU DURUŞMANIN..."

Bir kere bu duruşmanın sürekli sürekli ertelenmesi doğru değil. Eğer erteleyecekse mahkeme daha kısa bir tarihe de verebilirdi. Cuma gününe, pazartesi gününe verebilirdi.

Türkiye’nin gündemini meşgul eden bir davada hakimin neredeyse iki aylık bir erteleme yapması bir anlamda bu davanın ciddiyetine de gölge düşürmüştür. Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü. Bugün bir karar vermeliydi hakim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Bahçeli'yi eleştirince tehdit edilen emekli albay: Siyasetçiler ilah değildir
Bahçeli'yi eleştirince tehdit edilen emekli albay: Siyasetçiler ilah değildir