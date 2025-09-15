Barış Yarkadaş hakimin verdiği karardan çok rahatsız olmuş: Bir kere bu duruşma...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan davanın kritik duruşması, bu sabah Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 saat 10.00’a erteledi. Karar CHP kurmayları tarafından olumlu karşılanırken, iktidara yakın medya çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

CHP kurultaylarının iptali davasında bilimsel mütalaa: Hukuki dayanaktan yoksun

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı programda "Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü” dedi.

Yarkadaş, mahkemenin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Çok yanlış bir karar, çok yanlış. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar.

Bir kere bu duruşmanın sürekli sürekli ertelenmesi doğru değil. Eğer erteleyecekse mahkeme daha kısa bir tarihe de verebilirdi. Cuma gününe, pazartesi gününe verebilirdi.

Türkiye’nin gündemini meşgul eden bir davada hakimin neredeyse iki aylık bir erteleme yapması bir anlamda bu davanın ciddiyetine de gölge düşürmüştür. Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü. Bugün bir karar vermeliydi hakim."