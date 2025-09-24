Barış Yarkadaş CHP hakkındaki iddialarında Nagehan Alçı ve Cem Küçük'ü bile ikna edemedi! Tartıştılar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atayan kararına karşı delegeler karşı hamle olarak il yönetimini olağanüstü kongreye götürdü.

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi öncesinde beklenmedik bir talep Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na ulaştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'liler il yönetimini belirlemek için Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde bir araya gelmişken 'kongre durdurulsun' talebini iletti.

Talebin ardından görevliler talebi CHP'lilere tebliğ etmek için harekete geçti. CHP İstanbul'da yeni yönetimi belirleyecek kongre Türkiye'nin gündemine yerleşirken iktidara yakın kanalda stüdyo bir anda gerildi.

BARIŞ YARKADAŞ CHP HAKKINDAKİ İDDİALARINDA NAGEHAN ALÇI VE CEM KÜÇÜK'Ü BİLE İKNA EDEMEDİ!

Mahkemenin talep yazısını iletmesinin ardından CHP kurmayları YSK'nin 'Başlayan kongre durdurulamaz' kararını hatırlatarak "YSK en üst mahkemedir. Kararlarının değiştirilmesi talep edilemez. YSK 'kongrenin yapılmasında usulsüzlük yoktur' dedi. Kongre yapılacak" açıklamaları yaptı.

TGRT yayınında konuya ilişkin konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş ise YSK kararına rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreyi durdurabileceğini iddia etti. İddialarında en az 15 kurultaya katılmanın deneyimine dayanan Yarkadaş, iktidarın yakını Nagehan Alçı ve Cem Küçük'ü bile ikna edemedi.

Daha önce de kayyum Gürsel Tekin'e yakınlığı ile bilinen Yarkadaş, mahkemenin talebinin "talimat" olduğu konusunda ısrarcı olunca gerginlik yükseldi.

ISRAR EDİNCE TARTIŞTILAR

Nagehan Alçı ve Cem Küçük, talebin karşısında YSK kararı olduğunu vurgulayınca Yarkadaş sesini yükseltti.

Tartışmanın ardından olağanüstü toplantıdan çıkan kararını açıklayan YSK mahkemenin talebini kabul etmedi.

Canlı yayındaki tartışmada şu konuşmalar yapıldı: