Barış konuşulurken Ahmet Özer 330 gündür neden tutuklu? Kent Uzlaşısı davası öncesinde Özgür Çelik açıkladı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 'kent uzlaşısı' suçlamasıyla tutuklanan ve görevinden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Kent Uzlaşısı" davasında ikinci duruşmaya gelindi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 10 kişinin yargılandığı "Kent Uzlaşısı" davası öncesinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

BARIŞ KONUŞULURKEN AHMET ÖZER 330 GÜNDÜR NEDEN TUTUKLU?

Kent Uzlaşısı davasında savcılığın hakimliğe sevk sırasındaki ifadesini hatırlatan Özgür Çelik, "Savcılık, hakimliğe sevki yaparken ‘Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması’ üzerinden bir suçlama gerçekleştirildi. Türkiye’nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği, barışı, demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerek" dedi.

Ahmet Özer'in "Kürt olduğu için" tutuklu bulunduğunu ifade eden Çelik şunları söyledi:

“İstanbul ittifakının bir parçaları olması nedeniyle 7 aydır arkadaşlarımız cezaevinde yatıyorlar. Yani gerçek suçları aslında mevcut siyasi iktidarın arkasına hizalanmamış olmaları. Bunun için 7 aydır cezaevindeler.

7 aydır kötü koşullarda cezaevinde kalmak zorundalar ancak gerçek sebebin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu Kent Uzlaşısı, meclis üyeleri ya da belediye başkanlarının da tutuklandığı savcılığa sevk yazılarında bir ifade vardı. Savcılık, hakimliğe sevki yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı; ‘Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması’ üzerinden bir suçlama gerçekleştirildi.

Şimdi 86 milyon yurttaş olarak Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte yaşıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir metropol, İstanbul Türkiye’nin dört bir yanından insanların birlikte yaşadığı, birlikte ürettiği bir kent ama İstanbul’da Kürtlerin batı illerinde söz sahibi yapılması, yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması ifadeleriyle arkadaşlarımız tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer sadece Kürt olduğu için 330 gündür cezaevinde. Sadece Kürt kimliği olan bir akademisyen olduğu için 330 gündür cezaevinde. Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanımız süreçle ilgili cezaevinde."

KENT UZLAŞISI DAVASI ÖNCESİNDE ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLADI

Adliye önünde tutuklu belediye başkanları ve meclis üyelerinin tahliyesi için çağrıda bulunan Özgür Çelik, Türkiye’nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği, barışı, demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Özgür Çelik şöyle açıklamasına şöyle devam etti:

"Buradan çok açık ve net bir çağrımızdır. Türkiye’nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği, barışı, demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerekir. Belediye meclis üyelerimizin bugün tahliye edilmesi, serbest kalması gerekir. Türkiye’nin bütün illerinde kayyum uygulamalarının sona ermesi gerekir.

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın da bir an önce görevine dönmesi gerekir ve diğer kayyum atanan yerlerde de bu kayyum uygulamalarının bir an önce sona ermesi gerekir.

Bu uygulamalar siyasallaşmış bir yargı organı tarafından gerçekleştirilmektedir. Siyasallaşmış yargının bu uygulamaları karşısında biz hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın demokrasinin yanında olan, adaletin yanında olan, özgürlüğün yanında olan tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum kuruluşları, tüm meslek örgütleri ve en önemlisi halkımızla birlikte, hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”