Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında: Çıkış nedeni araştırılıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye araçlar sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme uçağı, bir helikopter, belediyeye ait tankerler ve çok sayıda kara ekibi katılırken, vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangının ilerlemesi sonucu Narlı-Ocaklar kara yolu güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

balikesirr.jpg

Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahale sonunda alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını, vatandaşların yangın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

