Balıkesir'de yangın kontrol altına alındı

Yaz aylarının gelmesi ile başlayan orman yangınları aylardır yurdun farklı noktalarında devam ediyor. Dün Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.00 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormana sıçradı.

HAVANIN KARARMASI İLE GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahale sadece karadan devam etti.

13 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler 13 saatlik müdahale sonucunda bugün saat 03.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.