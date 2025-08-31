Balıkesir'de yangın kontrol altına alındı

Yayınlanma:
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaz aylarının gelmesi ile başlayan orman yangınları aylardır yurdun farklı noktalarında devam ediyor. Dün Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.00 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormana sıçradı.

HAVANIN KARARMASI İLE GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahale sadece karadan devam etti.

13 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler 13 saatlik müdahale sonucunda bugün saat 03.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor