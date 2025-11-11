Balıkesir'de sel felaketi: Sokaklar göle döndü!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle Burhaniye'deki sokaklar adeta göle dönerken, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar büyük zorluk yaşadı. İlçede yağışın şiddetiyle birlikte bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı bildirildi.

Yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Burhaniye Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezleri açmak için gece boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, Burhaniye ilçesine metrekareye 44 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

İZMİR'DE DE AYNI DURUM

İzmir'in Foça ilçesinde de etkili olan sağanak sele yol açtı. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.