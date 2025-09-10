Balıkesir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Yayınlanma:
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.E. yönetimindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile M.K. idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsü B.E’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta sıkışan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

