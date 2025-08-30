Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı

Yayınlanma:
Balıkesir Kepsut'ta henüz belirlenemeyene nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi; yangına müdahale sürüyor.

Balıkesir Kepsut'ta ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

aa-20250830-38967714-38967712-balikesirde-orman-yangini-cikti.jpg

aa-20250830-38967714-38967713-balikesirde-orman-yangini-cikti-1.jpg

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

