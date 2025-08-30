Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı

Balıkesir Kepsut'ta henüz belirlenemeyene nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi; yangına müdahale sürüyor.

Sitemizi

Haberler'de takip edin