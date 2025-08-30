Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı
Balıkesir Kepsut'ta henüz belirlenemeyene nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi; yangına müdahale sürüyor.
Balıkesir Kepsut'ta ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ettiği ifade edildi.