Balıkesir'de deprem!

Balıkesir'de deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 30 Eylül 2025 saat 12.03’te, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem kaydedildi.

Saat 12.03'te meydana gelen deprem yerin 16,16 kilometre derininde gerçekleşti.

19 kişiye mezar olmuştu: Ermeç Apartmanı davası ertelendi19 kişiye mezar olmuştu: Ermeç Apartmanı davası ertelendi

KANDİLLİ ŞİDDETİ 3.9 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında açıklamada bulundu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 16,16 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 7,6 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!