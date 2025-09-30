Balıkesir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 30 Eylül 2025 saat 12.03’te, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem kaydedildi.

Saat 12.03'te meydana gelen deprem yerin 16,16 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ ŞİDDETİ 3.9 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında açıklamada bulundu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 16,16 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 7,6 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.