19 kişiye mezar olmuştu: Ermeç Apartmanı davası ertelendi

Yayınlanma:
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı ile ilgili dava 18 Kasım'a ertelendi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yıkılan ve 19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı'na ilişkin dava 18 Kasım'a ertelendi. Erteleme kararının eksiklerin tamamlanması nedeniyle alındığı belirtildi.

ERMEZ APARTMANI ENKAZINDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Salköpü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı ve enkaz altında kalan 19 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu binanın yıkılmasıyla ilgili apartmanın müteaahitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açtı. Bu dava ile daha sonra dönemin Malatya Belediyesi’nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava birleştirildi.

DAVA 18 KASIM'A ERTELENDİ

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın henüz dönmediği, bazı avukatların da mazeret dilekçesi sunduğu belirtildi.

İddia makamı ve sanık avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, talimatın dönüşünün beklenmesine ve sanık Metin Karataş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım 2025'e erteledi.

