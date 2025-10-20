Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir apartman dairesinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Evin kırık pencere camında kan izlerini fark eden vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, daireye çilingir yardımıyla girerek yaptığı incelemede, Olcay Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Olcay Ö.'nün tabancayla vurulmuş olduğu belirlendi.

Olcay Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa başka bir durum mu olduğunu araştırmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.