Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
Yayınlanma:
Balıkesir'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede, Olcay Ö.'nün silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir apartman dairesinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Evin kırık pencere camında kan izlerini fark eden vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi.

balikesir-1.jpg

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, daireye çilingir yardımıyla girerek yaptığı incelemede, Olcay Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Olcay Ö.'nün tabancayla vurulmuş olduğu belirlendi.

Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

Olcay Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa başka bir durum mu olduğunu araştırmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Türkiye
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Ulus devlet niteliği
Ulus devlet niteliği