Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.27’de kaydedilen depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın paylaştığı veriler şu şekilde:

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-24

Saat:01:27:48 TSİ

Enlem:39.18611 N

Boylam:28.18917 E

Derinlik:7 km

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını belitti. Bununla birlikte ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.