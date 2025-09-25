Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma:
Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sinandede-Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, gece saatlerinde saat 02:58 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Sinandede-Sındırgı olarak belirlendi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler şu şekilde:

Sinandede-Sındırgı (BALIKESİR)

Tarih: 25.09.2025,

Saat: 02:58:39 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 11.3 km

HERHANGİ BİR OLUMSUZ BİLGİ PAYLAŞILMADI

Gece yarısı hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

Uzmanlar, bölgede hafif şiddette de olsa zaman zaman benzer sarsıntıların yaşanabileceğini daha önceden yaptıkları açıklamalarla ifade etmişti.

Gelişmeleri yakından takip eden yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

